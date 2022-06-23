Polisten kaçarken göle düşen otomobilin bagajındaki göçmen boğularak öldü

Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Dedeağaç kentinde, göçmenlerin bulunduğu otomobili ile polis aracı arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan otomobil göle düşerken araçtaki göçmenlerden bir kısmı kaçtı ancak bagajda saklanan göçmen ise boğularak yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ili yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurmaya çalışan polis otomobil durmayınca takibe başladı. İçerisinde göçmenlerin bulunduğu otomobil Pylaia Köyü yakınlarındaki göle uçtu.

Bazı göçmenler yüzerek kaçarken gölden çıkarılan otomobilde yapılan aramada otomobilin bagajında bulunan bir göçmenin ise boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yapılan operasyonda sekiz göçmen ile birlikte yakalanan otomobilin sürücüsünün ise ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

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