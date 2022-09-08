Polonya: Rusya’yla birkaç yıl içinde savaşa gireceğiz

Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Marcin Ociepa, Rusya’yla ülkesi arasında 3-10 yıl içinde savaş çıkacağını savundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgali 197. güne girerken Polonya da Rusya'yla arasında bir savaşın yakın olduğunu belirtti.

Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Marcin Ociepa, DGP gazetesine yaptığı açıklamada, 10 yıl içinde Polonya'nın Rusya'yla savaşa gireceğini ve çatışmaların üç yıl sonra başlayabileceğini savundu. “Rusya'yla savaş riski çok yüksek” diyen Ociepa, Polonya'nın hızla silahlanması gerektiğini kaydetti.

Ociepa, savaş tarihinin Ukrayna'daki savaşın sonucuna ve Rusya'nın ordusunu yeniden güçlü hale getireceği zamana bağlı olduğunu söyledi.

Ukrayna işgalini en sert eleştiren ülkelerin başında gelen ve çok sayıda Ukraynalıya kapıları açan Polonya, savunma bütçesini rekor düzeyde artırmaya hazırlanıyor.

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