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Polonya’da ilk maymun çiçeği virüsü vakası görüldü

Maymun çiçeği virüsü vakaları Avrupa'da hızla artıyor.

Sozcu.com.tr
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Polonya’da ilk maymun çiçeği virüsü vakası görüldü

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkede ilk kez maymun çiçeği virüsü vakası görüldüğünü açıkladı. Haber PAP haber ajansında yer aldı.

Yakın temasla bulaşabilen maymun çiçeği, çoğunlukla Batı ve Orta Afrika’da görülse de son zamanlarda kıtanın dışına yayılması endişeleri artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çarşamba günü Afrika dışında 1.000 tane maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiğini açıklamıştı. DSÖ geçen ay ise hastalığın küresel bir pandemiye neden olacağını düşünmediklerini belirtmişti.

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