Polonya’dan Ukrayna’ya PT-91 tank desteği

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya tarafından gönderilen PT-91 tanklarının Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.

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Polonya, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’ya PT-91 tankları gönderdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak tarafından yapılan açıklamada, “PT-91 tankları Ukrayna’da. Dost kara günde belli olur. Polonyalı dostlarımıza minnettarız” ifadeleri kullanıldı.

Polonya’nın Ukrayna’ya gönderdiği PT-91 tankları, Sovyet T-72 tanklarının altyapısı üzerine geliştirildi. Sovyet yapımı uçaksavara da sahip olan tankın, dolu bir depo ve ilave tanklarla katedebileceği menzilin 560 kilometre olduğu açıklandı. Ukrayna’ya gönderilen tanklarının 2002’den beri üretilmediği bilinirken, Ukrayna’ya kaç adet PT-91 gönderildiği konusunda da herhangi bir açıklama yapılmadı.

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