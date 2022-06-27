Prens Charles, eski Katar başbakanından market poşetinde yüz binlerce dolar para almış

Prens Charles'ın başı yeni rüşvet iddialarıyla dertte... Bu defa eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad'dan alınan yüklü miktarda bağış tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de tahtın bir numaralı varisi Prens Charles, bir kez daha rüşvet suçlamalarıyla karşı karşıya. Prens Charles'in vakfının eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casım el Sani'den 3,2 milyon dolar rüşvet aldığı iddiası ülkede tartışmalara yol açtı.

The Sunday Times gazetesi, eğitimden sağlığa çeşitli alanlarda bağış yapmak üzere vakıf kuran prensin eski Katar başbakanından market poşetleri içinde nakit olarak 1 milyon euro aldığını yazdı. 500 euroluk banknotlar halindeki bu paranın prensin görevlileri tarafından sayıldığı kaydedildi.

Haberde, El Sani'nin 2011-2015 arasında vakfa üç ayrı görüşmede toplamda 3,2 milyon dolar ödeme yaptığı belirtildi.

Prensin vakfından yapılan açıklamada ise, El Sani'nin bağışının denetimden geçtiği ve tümüyle yasalara uygun olduğu kaydedildi.

İLK RÜŞVET SUÇLAMASI DEĞİL

İngiliz Sunday Times gazetesi, daha önce de Prens Charles'ın vakfının Suudi Arabistan'ın ünlü iş insanlarından Mahfuz Marei Mübarek bin Mahfuz'dan vatandaşlık karşılığında 1,5 milyon sterlin bağış aldığı iddiasını manşetlere taşımış, olay ülkede büyük tartışma yaratmıştı. Skandalın ardından Prens Charles'ın en güvendiği isimlerden biri olan vakfın yöneticisi Michael Fawcett istifa etmişti.

Katar'ın en büyük sivil toplum kuruluşu Katar Vakfı, BM Çocuk Fonu, Dünya Gıda Programı ve Oxfam'a yaptığı yüklü bağışlarla biliniyor. Katar, geçen yılki İsrail saldırıları sonrasında Gazze'ye de büyük maddi yardımda bulunmuştu.

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