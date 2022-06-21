Prens Selman, Türkiye ziyareti öncesinde Mısır’da Sisi ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Türkiye'yi de ziyaret edeceği gezinin ilk gününde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, yarın Türkiye’yi de ziyaret edeceği üç ülkeyi kapsayan gezisinin ilk gününde dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüştü.

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA’da yer alan haberde, Muhammed bin Salman’ın Mısır, Ürdün ve Türkiye’yi kapsayan gezisinde ikili ilişkileri geliştirmek için temaslarında bulunacağı ifade edildi.

Muhammed bin Salman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki konsolosluk binasında 2018 yılında öldürülmesinin ardından ilk defa bölge ülkelerini ziyaret ediyor. Veliaht prens son yurtdışı ziyaretini 2018’de Mısır’a, 2019 yılında ise Japonya’ya yapmıştı.

Reuters’da geçen hafta yer alan haberde, veliaht prensin Mısır’da, ABD Başkanı Joe Biden’ın Temmuz ortasında bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde iki ülkenin ortak bir tutum belirlemesi ve Ukrayna’daki savaşın etkileri konularını ele alacağı ifade edilmişti.

YARIN TÜRKİYE’YE GELECEK

Veliaht prensin bugün Mısır’dan Ürdün’e geçmesi bekleniyor. Ziyaret hakkında bilgi sahibi kaynaklar ve diplomatlar Suudi Arabistan’ın henüz yerine getirmediği Ürdün’e mali yardım sözü ile son yıllarda zedelenen ilişkilerin onarımı konularının ele alınacağını ifade etti.

Veliaht prens Çarşamba günü ise Türkiye’yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Erdoğan, Nisan ayı sonunda Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti. Üst düzey bir Türk yetkili yarınki ziyaret hakkında, “Yeni bir dönem başlayacak ve tam anlamıyla normalleşme olacak. Ziyaret kapsamında enerji, ekonomi ve güvenlik alanında bazı anlaşmalar imzalanacak” dedi.

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