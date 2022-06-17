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Prens Selman, Türkiye’ye geliyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi sonrasında ilişkilerin donma noktasına geldiği Ankara-Riyad ilişkilerinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:25 - 17 Haziran 2022 Güncellenme:
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Prens Selman, Türkiye’ye geliyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yıllardır donma noktasında olan ilişkilerde normalleşmek için adımlar atılmaya devam ediliyor…

Erdoğan, Nisan ayında Suudi Arabistan’da Selman ile görüşmüştü.

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinde bir araya geldiği ülkenin fiili lideri Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye’ye geleceği duyuruldu. Fransız haber ajansı AFP’nin “son dakika” ibaresiyle aktardığı haberde Selman’ın 22 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Ziyaretin detayları ve gündemin detayları ile ilgili ise bilgi paylaşılmadı.

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