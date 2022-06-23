Prens William ve Kate Middleton’dan bir ilk…

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu ve Kraliyet Ailesi'nin varislerinden biri olan Prens William ve eşi Kate Middleton ilk kez birlikte resmedildikleri yağlı boya portrelerini yayınladılar.

Sozcu.com.tr

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İleride İngiltere Kralı ve Kraliçesi olması beklenen Prens William (40) ve Kate Middleton’ın (40) birlikte yayınladıkları ilk yağlı boya portreleri ödüllü ressam Jamie Coreth’in imzasını taşıyor.

Gerçeğe oldukça yakın olan tablo, babası Prens Charles’ın ardından tahtın ikinci sırasındaki William’ı koyu renk bir takım elbise içinde ve Kate’i de uzun, zümrüt yeşili bir elbise giymiş olarak gösteriyor.



Eseriyle ilgili konuşan Coreth, “Onları, Cambridge Dükü ve Düşesi olarak birlikte betimleyen ilk portre olduğu için, tablonun kamusal ve özel yaşamları arasında bir denge hissi uyandırmasını istedim” dedi.

Üç çocukları olan William ve Kate, bugün yayınlanan portreyi, Cambridge Üniversitesi’nde yer alan Fitzwilliam Müzesi’ne yaptıkları ziyaret sırasında gördüler.

Şimdilik halka açık sergilenen eser, önümüzdeki yıl Ulusal Portre Galerisi’ne kısa süreliğine ödünç verilecek.

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