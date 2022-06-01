Putin büyük umutlarla savaşın başına getirmişti: General haftalardır ortaya yok

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 100 gündür devam ederken, Rus lider Putin'in Nisan ayında ordunun başına getirdiği General Alexander Dvornikov ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta saldırı emri vermesiyle birlikte başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 98 gündür devam ediyor… Savaş sürerken hem Rusya hem de Ukrayna çok sayıda kayıp verirken, milyonlarca Ukraynalı sivil de ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Savaş bütün şiddetiyle devam ederken ABD’nin önde gazetelerinden New York Times’a konuşan ABD’li yetkililer dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.

New York Times’a konuşan yetkililer Nisan ayında Putin’in bizzat savaşın başına getirdiği “Suriye Kasabı” lakaplı General Alexander Dvornikov’un en az iki haftadır ortaya çıkmadığını söyledi. Gazeteye konuşan kaynaklar Putin’in büyük umutlarla görevlendirdiği Dvornikov’u görevden aldığını hatırlattı.

Putin’in savaşın çok uzamasından dolayı böyle bir değişikliğe gittiği daha önce açıklanmış fakat Moskova yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama gelmemişti. Ukrayna’daki savaştan önce Dvornikov, Suriye’deki savaşta yer almış ve Moskova adına Suriye lideri Beşar Esad’a destek vermişti.

Fakat Ukrayna’da Dvornikov’un atanmasının gözle görülür bir etkisi olmadığı kaydedildi.

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