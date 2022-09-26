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Putin, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanı Snowden’a vatandaşlık verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi.

Yayınlanma: 20:36 - 26 Eylül 2022 Güncellenme:
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Putin, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanı Snowden’a vatandaşlık verdi

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Snowden’a Rusya vatandaşlığı verildi.

SÜREKLİ OTURUM İZNİYLE RUSYA’DAYDI

2013’te sızdırdığı belgelerle ABD’nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkaran Snowden, o yıldan beri sürekli oturum izniyle Rusya’da yaşıyordu.

HÜKÜMETLERİ GİZLİCE DİNLEYİP KAYIT TUTUYORLARMIŞ

Snowden’ın sızdırdığı belgeler, NSA’nın ayrıca ABD’nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti. AA

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