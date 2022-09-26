Putin, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanı Snowden’a vatandaşlık verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi.
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Snowden’a Rusya vatandaşlığı verildi.
SÜREKLİ OTURUM İZNİYLE RUSYA’DAYDI
2013’te sızdırdığı belgelerle ABD’nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkaran Snowden, o yıldan beri sürekli oturum izniyle Rusya’da yaşıyordu.
HÜKÜMETLERİ GİZLİCE DİNLEYİP KAYIT TUTUYORLARMIŞ
Snowden’ın sızdırdığı belgeler, NSA’nın ayrıca ABD’nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti. AA