“Putin gücünü kaybetmiş bir lider, işgal sonu olacak”

Rusya’nın Ukrayna saldırısına dünyada tepki büyürken İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Rusya lideri Putin’in artık eski gücünü kaybettiğini savundu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili son açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in artık gücünü kaybetmiş bir lider olduğunu ve işgalin Rus liderin sonunu getireceğini söyledi.

Times Radio'da katıldığı programda Wallace, “Er ya da geç Kremlin'de bir ayaklanma olacak; gelecek hafta ya da gelecek sene ne yaşanırsa yaşansın Başkan Putin dünyada artık gücünü kaybetmiş biri, onun ve ordusunun işi bitti. Bunu kabullenmek zorunda” dedi.

“KİMSE TELEFONLARINA YANIT VERMEYECEK”

Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın planlarına göre gitmediğini ve Rus ordusunun yavaş ilerlediğini belirten İngiliz bakan, “Bu işgal Putin'in sonu olacak, öyle de olmalı. Böyle bir ülkeyi ve halkını işgal etmek imkansız bir görev” diye konuştu.

Putin'in binlerce Rus askerin ve masum sivilin ölümünden sorumlu olduğunu söyleyen Wallace, “Uzun vadede kimse telefonlarına yanıt vermeyecek. Ekonomiyi de mahvetti. Bunun sorumluluğunu üstlenmek zorunda” ifadelerini kullandı.

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