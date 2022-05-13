Putin, iki ülkenin NATO kararını Güvenlik Konseyi’yle görüştü

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik sürecini hızlandırması Rusya'da gerginliğe neden olurken Rusya lideri Putin bugün Güvenlik Konseyi’ni topladı.

Sozcu.com.tr

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RIA Haber Ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya ve İsveç’in olası NATO’ya katılma kararını Güvenlik Konseyi ile görüştüğünü duyurdu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin, dün Finlandiya’nın NATO’ya katılma başvurusunu “gecikmeden” yapması gerektiğini söylemişti.

Kremlin ise Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Rusya için tehdit oluşturacağını ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Rusya için “kesin” bir tehdit oluşturduğunu söylemiş, Finlandiya’ya orantılı biçimde yanıt verileceğini dile getirmişti.

Rusya ile 1.300 km uzunluğunda kara sınırı olan Finlandiya, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana NATO ile işbirliğini kademeli olarak artırdı.

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