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Putin imzaladı! Zaporijya Nükleer Santrali Rusya’ya geçti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladı.

Yayınlanma: 18:01 - 05 Ekim 2022 Güncellenme:
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Putin imzaladı! Zaporijya Nükleer Santrali Rusya’ya geçti

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