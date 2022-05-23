Putin; Joe Biden, Morgan Freeman ve Mark Zuckerberg’i kara listeye aldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üçüncü ayını doldururken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bazı isimlere getirdiği yasak şaşkınlık uyandırdı.

Sozcu.com.tr

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Rusya, politikacılar, gazeteciler, teknoloji girişimcileri ve akademisyenler de dahil olmak üzere ülkeye girişine artık izin verilmeyen ABD vatandaşlarının güncellenmiş bir listesini yayınladı.

Times’ta yer alan habere göre, 963 kişinin yer aldığı listede, ABD Başkanı Joe Biden, Oscar ödüllü aktör Morgan Freeman ve Facebook ve Instagram’ın dahil olduğu Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Microsoft Başkanı Brad Smith, Investigate Russia adlı bir web sitesi projesinde yer alan film yapımcısı Rob Reiner de yer alıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığına göre, listedekiler “Rus düşmanlığını” kışkırtmaktan suçluydu.

“AMERİKAN HALKINA SAYGI DUYUYORUZ”

ABD eski başkanı Donald Trump listede yer almazken, 84 yaşındaki aktör Freeman’ın da listeye dahil edilmesi birçok kişiyi şaşırttı. Rusya, ünlü aktörü, Eylül 2017’de Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesini eleştirdiği bir video nedeniyle yasaklandığını söyledi.

Amerikalı politikacılar, yaptırımların Ukrayna’ya olan desteklerini caydırmayacağını söyledi.

Kara listeyi açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Rusya, her zaman saygı duyduğumuz Amerikan halkını, Rus düşmanlığını kışkırtan ABD makamlarından ayırıyor, onlara karşı saygılı, dürüst, diyaloga açık ve çatışma istemeyen bir konumda” dedi.

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