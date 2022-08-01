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Putin: Nükleer savaş hiçbir zaman başlatılmamalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Nükleer savaşta kazanan olmaz, hiçbir zaman başlatılmamalı" açıklamasını yaptı.

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Putin: Nükleer savaş hiçbir zaman başlatılmamalı

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