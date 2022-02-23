Putin: Rusya’nın çıkarları tartışmaya açık değil

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini resmen tanıyarak ve bölgeye asker göndererek tansiyonun giderek yükselmesine yol açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yeni açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatanın Savunucuları Günü için yayınladığı video mesajda Ukrayna krizine doğrudan değinmese de son gerilimle ilgili Batı'ya mesaj gönderdi.

Rusya'nın diplomasiye her zaman açık olduğunu kaydeden Putin, yine de ülkenin ulusal güvenliğin en önemli öncelik olduğunu söyledi. “Rusya'nın çıkarları ve halkımızın güvenliği tartışmaya açık değil” diyen Rus lider, uluslararası alandaki zorluklar, NATO'nun askeri faaliyetleri ve silah kontrolündeki eksiklikler nedeniyle orduyu güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Putin, “Rusya'nın tüm ülkeleri savunan eşit ve bölünmez güvenliğe dayalı bir sistem inşa etme talepleri yanıtsız kaldı” diye konuştu.

Ukrayna sınırına binlerce asker yığmasına rağmen bu ülkeyi işgal etmeyi amaçlamadığını savunan Rusya'nın, asker ve zırhlı araçlarını Ukrayna'nın doğusuna yönlendirmesi dünyada büyük tepkiye yol açtı. ABD ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülke Rusya'daki kurumlara ve bireylere yaptırım kararı alırken bugün Avrupa Birliği de Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar için TSİ 17.00'ye kadar süre verildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın son hamleleriyle ilgili olarak “Basitçe söylemek gerekirse Rusya sadece Ukrayna'nın büyük bir kısmını ele geçireceğini açıkladı. Bu Rusya'nın işgalinin başlangıcı” demişti.

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