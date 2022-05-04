“Putin savaş ilan edecek” iddiasıyla ilgili Kremlin’den açıklama

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Devlet Başkanı Putin’in 9 Mayıs’taki Zafer Günü töreninde Ukrayna’ya resmen savaş ilan edeceği iddiası için “Saçmalık” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs'ta Ukrayna'ya resmen savaş ilan edeceği iddiasını yalanladı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, iddialarla ilgili açıklamasında “Böyle bir şey yok, tamamen saçmalık” dedi.

Bir süredir basına yansıyan haberlerde, Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla ilerlemek için seferberlik ilan etmek istediği, bu nedenle de Ukrayna'da resmen savaş başlatacağı iddia edilmişti. Haberlerde, geçen ay Kiev çevresinden çekilerek güçlerini Ukrayna'nın doğusuna yığan ve burada taarruz başlatan Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı zaferin yıldönümü olan 9 Mayıs’a kadar Ukrayna'da büyük bir askeri zafer kazanmak istediği belirtilmişti.

24 Şubat'ta Ukrayna'da “askeri operasyon” emri veren Putin'in 9 Mayıs'ta Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenecek törende konuşma yapması bekleniyor.

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