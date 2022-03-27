Putin tanıma kararı almıştı! Rusya’ya katılmak için referanduma gidiyorlar

Ukrayna’nın Donbass bölgesinde yer alan Luhansk’ta ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referandum düzenleyeceklerini açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 32'nci gününe girerken, 2014 yılında Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti, kendilerini Rusya'ya dahil etmek için referandum düzenleneceğini açıkladı.

“YAKIN ZAMANDA YAPILABİLİR”

Konuya ilişkin açıklama Luhansk Halk Cumhuriyeti Başkanı Leonid Pasechnik, “Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik planlanan referandum yakın zamanda yapılabilir” ifadelerini kullandı.

PUTİN TANIMA KARARI ALMIŞ VE ORDUYA EMİR VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Şubat'ta Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı almış, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk'a konuşlanmasına yönelik kararname imzalamıştı.

SALDIRIYA KARŞI BOŞALTILIYOR

Öte yandan Rusya’nın dün akşam Lviv kentindeki bir yakıt deposunu vurmasının ardından hasar almayan diğer tanklar, muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı olay yerine getirilen tankerlerle boşaltılıyor.

Çok sayıda tankerin deponun dışında hazır olarak beklediği görülürken, içeride dolumu gerçekleştirilen tankerler bilinmeyen bir noktaya götürülüyor.

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