Ukraynalı mülteciler, Rusya’nın uzak bölgelerine hatta Kuzey Kutbu’na bile gönderiliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rus güçleri tarafından tahliye edilen Ukraynalıların ülkenin en uzak ve soğuk yerlerine gönderildiği öne sürüldü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 48’inci gününde çatışmalar Ukrayna’nın doğusunda şiddetlenirken, ülkeden kaçan mültecilerin durumu ile ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

Savaşın başından bu yana milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Milyonlarca Ukraynalı mülteci batı sınırındaki ülkelere doğru hareket ederken, bazıları da Rusya tarafından tahliye edildi.

İngiltere basını ise, Rusya tarafından tahliye edilen Ukraynalı mültecilerle ilgili belgelere ulaştı. İngiliz iNews gazetesi, Kremlin belgelerini referans gösterdiği haberinde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, binlerce Ukraynalıyı Rusya’nın en uzak köşelerine gönderiyor.” ifadelerini kullandı.

ACİL EMİR YAYINLANDI İDDİASI

Rusya hükümeti tarafından uygulanan bir kararnameye işaret eden gazete, Moskova’nın geçen ay yaklaşık 100 bin kişiyi savaş bölgesinden Sibirya, Kuzey Kafkasya, Uzak Doğu ve hatta Kuzey Kutup Dairesi gibi bölgelere taşımak için acil emir yayınladığını öne sürdü.

Haberde, “Ukraynalıların gönderildiği yerler arasında ağır bir şekilde silahlandırılmış Çeçenistan, İnguşetya, Dağıstan ve Sahalin Oblastı yer alıyor. Bildiri, insanların Rusya’nın doğu kıyısındaki Magadan’a ve Kuzey Kutbu limanı Murmansk’a da gönderildiğini gösteriyor.” ifadeleri yer aldı. Haberde, Ukraynalı mültecilerin, Japonya’nın kuzeyinde Pasifik Okyanusu’nda bulunan Rusya’nın en büyük adası olan Sakhalin’e kadar gönderildiği öne sürüldü.

MOSKOVA’YA GİTMELERİ YASAK

Söz konusu belgelere göre, Ukraynalı sivillerin hiçbirinin Rusya’nın büyük şehirleri Moskova veya St Petersburg’a gönderilmediği de iddia edildi. Mültecilerin saatlerce sorgulanıp otobüslere bindirildiği iddiası da haberde yer aldı.

Geçen ay Kremlin’in, Ukrayna, Donetsk ve Lugansk’tan gelen 95.739 kişinin ülkedeki uzak bölgelere taşınması için acil bir emir çıkardığı da öne sürüldü.

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