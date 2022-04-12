Putin’den çok sert açıklamalar

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaş ile ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

24 Şubat’ta Ukrayna’ya işgal emrini veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çok sert açıklamalarda bulundu…

Rus haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle aktardığı açıklamalarda Putin, Rus askerlerinin Ukrayna’daki “askeri operasyonu” cesaretle ve etkili bir şekilde devam ettirdiğini söyledi. Putin, en modern silahların kullanıldığını açıklayarak, “Ordumuzun Ukrayna’daki amaçlarına ulaşacağına şüphem yok. Bunlar şerefli hedefler” dedi.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta yaşananlarla ilgili olarak da Putin, “Donbas’taki soykırıma daha fazla tolerans gösteremeyiz” derken Ukrayna’daki “askeri operasyon” ile ilgili olarak “Biz Rusya’yı korumaya çalışıyoruz, başka seçeneğimiz yok. Ukrayna’da Rusya karşıtı güçlerle çatışma kaçınılmaz fakat bunun ne zaman olacağı önemli soru” ifadesini kullandı.

Putin ayrıca, Rusya’nın Dünya’nın geri kalanından izole kalmayı planlamadığını da aktardı.

İlginizi Çekebilir Guardian: Silah bulmakta zorlanan Rusya, İranlı kaçakçılardan yardım istiyor

İlginizi Çekebilir ABD'den Putin'in yeni generali ile ilgili net yorum: Gaddarlık yapan birisi