Putin’den Finlandiya açıklaması: Büyük hata olur

Rusya lideri Putin, Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının “büyük hata” olacağını söyledi.

RIA haber ajansı, Putin'in Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinisto'yla telefonda görüştüğünü aktardı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Niinisto'ya Finlandiya'nın tarafsız statüsünden vazgeçerek NATO'ya katılmasının hata olacağını belirtti.

Rusya'nın Finlandiya'ya hiçbir tehdit oluşturmadığını kaydeden Putin, Finlandiya'nın dış politikada değişime gitmesinin ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ise Sauli Niinistö, görüşmede Putin’e 2021’in sonlarında Rusya’nın ülkelerin NATO’ya katılmasını önlemeyi amaçlayan taleplerinin ve Şubat ayında Ukrayna’ya saldırı başlatmasının Finlandiya’nın güvenlik ortamını temelden değiştirdiğini söyledi. Görüşmede Niinistö, Finlandiya’nın önümüzdeki birkaç gün içinde NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini belirtti.

Liderler ayrıca Ukrayna’daki durumu da görüştü. Açıklamaya göre Putin, Kiev yönetimi diyalogla ilgilenmediği için Ukrayna ile müzakerelerin askıya alındığını söyledi. Görüşmenin Finlandiya’nın talebi üzerine yapıldığı kaydedildi.

Rusya ile 1.300 km uzunluğunda kara sınırı olan Finlandiya, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana NATO ile işbirliğini kademeli olarak artırdı.

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