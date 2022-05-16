Putin’den Finlandiya ve İsveç üzerinden NATO’ya tehdit

24 Şubat'tan beri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Moskova'nın bu hamlesi de Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini hızlandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün katıldığı bir etkinlikte İsveç ve Finlandiya üzerinden NATO'ya gözdağı verdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi Finlandiya ve İsveç’i NATO’ya yaklaştırırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den dikkat çekici bir açıklama geldi…

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün Moskova’da düzenlenen zirvesine katılan Putin, NATO’nun genişlemesinin Rusya için bir sorun teşkil ettiğini söyledi. Putin, bölgede gelişmeleri yakından izlediğini ve ABD önderliğindeki askeri birliğin küresel etkisini artırmaya çalıştığını dile getirdi.

Putin, “Finlandiya ve İsveç’le bir derdimiz yok fakat kendi bölgelerindeki askeri altyapının genişlemesi, Moskova’dan bir reaksiyona sebebiyet olabilir” dedi.

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