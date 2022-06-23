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Putin’den NATO’ya BRICS ülkeleriyle gözdağı

24 Şubat'tan beri Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı tepki dinmezken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:26 - 23 Haziran 2022 Güncellenme:
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Putin’den NATO’ya BRICS ülkeleriyle gözdağı

Ukrayna’ya saldırarak batı ülkelerini karşısına alan Rusya’dan dikkat çekici bir hamle geldi. Uluslararası kamuoyunda BRICS ülkeleri olarak da bilinen Brezilya, Hindistan, Çin, Güney Afrika’nın da dahil olduğu ülkeler arasında olan Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, online bir toplantıda konuştu.

BRICS ülkelerinden liderlerin katıldığı sanal etkinlikte konuşan Putin, Rusya’nın Brezilya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika’yla ilişkileri geliştirmeye hazır olduğu belirtildi. Putin, “Ülkeler küresel istikrarı sağlayabilir” dedi.

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