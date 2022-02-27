Putin’den nükleer talimatı

Ukrayna-Rusya savaşında tansiyon yükseliyor. Putin, Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne 'yüksek alarma' geçme emri verdi. Emir sonrası birliğin özel savaş görevi durumuna geçtiği iddia edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Putin'in yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna'dan bir heyetin müzakereler için Belarus'a gitmek üzere olduğunu duyurduğu dakikalarda flaş bir gelişme yaşandı…

Rus basınına göre Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’la yaptığı görüşmeden sonra Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri’ne yüksek alarma geçme emri verdi.

PUTİN: EMREDİYORUM

İddiaya göre Putin şu ifadeleri kullandı: NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı'na ve Savunma Bakanı'na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum.

HİPERSONİK FÜZELER DE VAR

‘Caydırıcı güç’, aralarında nükleer silahlarında bulunduğu kitle imha silahları için kullanılıyor. Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Moskova'dan iddia: Ukrayna heyeti Belarus'a gidiyor