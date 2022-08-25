Putin’den Rus asker sayısının artırılmasına onay
Rusya'nın Ukrayna işgali 6 ayı geride bırakırken Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordunun büyütülmesi için dikkat çeken bir adım attı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus silahlı kuvvetlerinin mevcudunu 1,9 milyondan 2,04 milyona çıkarmaya yönelik bir kararname imzaladı.
RIA Novosti ajansının haberinde, askeri personel sayısının da 137 bin artışla 1,15 milyona yükseltileceği değişikliğin 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacağı bilgisi yer aldı.
Kararın Ukrayna’da 6 ayı geride bırakan Rus işgali sürerken alınması dikkat çekti. Rus ordusu, Ukrayna’nın doğu kesiminde Ukrayna güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşıyor.