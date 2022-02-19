Putin’den ‘yedek asker’ kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yedekte bulunan vatandaşların askeri hazırlık eğitimi toplanması ile ilgili kararı imzaladığı belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Putin, yedek askerlerin hazırlık eğitimi için toplanma kararını imzaladı. Kararın metninde, “2022'de, yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde, devlet koruma kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askeri hazırlık eğitiminden geçmeleri için toplama emrini veriyorum” ifadesi yer alıyor.

Ayrıca Bakanlar Kabinesi ve Rusya bölgelerinin yürütme makamlarına, vatandaşların askeri hazırlık eğitimini düzenleme ve bu eğitime vatandaşları toplamayla ilgili etkinliklerin hayata geçirilmesini sağlama emri verildi.

İlginizi Çekebilir Almanya: Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi