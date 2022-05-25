Putin’e darbe iddiası yeniden gündemde: “Kremlin, şimdiden yerine kimi getireceğini düşünmeye başladı”

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'da üst düzey isimlerin ve elitlerin Devlet Başkanı Putin'i görevden alıp yerine başka birini getirmek istediği iddia edildi. Son dönemde Rusya'da üst düzey isimlerin Putin'in yönetiminden ve savaştan son derece rahatsız olduğu aktarılırken, iddiaları güçlendirecek bir haber de Cenevre'den geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik darbe iddiaları yeniden gündemde.

Rus basınının, Kremlin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, üst düzey Rus yetkililerin Putin’siz bir hükümet planladıkları öne sürüldü.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üç ay sonra, bir hükümet kaynağı Rus-Letonya kanalı Meduza’ya Kremlin yetkilileri ve Rus seçkinleri arasında “Putin’den memnun olan neredeyse hiç kimse yok” dedi.

Kaynak, “İş insanları ve hükümetin birçok üyesi, Putin’in yaptırımların ölçeğini düşünmeden savaşı başlatmasından mutsuz. Çünkü bu yaptırımlarla yaşamak imkansız” dedi. Rus kanalı, haberin daha sonra iki hükümet yetkilisi tarafından da doğrulandığını duyurdu.

RUS İSTİHBARATI DA İŞİN İÇİNDE

İddiaya göre, Rus istihbarat toplulukları da Putin’in Ukrayna Savaşı konusundaki beceriksizliğine ikna oldu. Ukrayna'nın casusluk ajansı şefi, Putin’in bir suikast girişiminden kurtulduğunu ve darbe endişeleri nedeniyle kendini daha da tecrit ettiğini öne sürmüştü.

Cenevre’deki BM ofisinde kıdemli bir Rus diplomatın da dün istifa ettiği ve buna neden olan Ukrayna işgalini gösterdiği bildirildi. Bu bilginin ortaya çıkması, birçok Rus diplomatın savaşı desteklemediğini söyleyen iddiaları da güçlendirdi.

41 yaşındaki Boris Bondarev, 20 yıllık diplomatik hizmetin ardından Pazartesi sabahı istifa ettiğini açıklarken, ‘ülkesinden hiç bu kadar utanmadığını’ söyleyen bir mektup gönderdiği belirlendi.

Putin’in, Rusya’nın iç güvenlik teşkilatı FSB’yi, erken başarısızlıklardan sonra Ukrayna’da istihbarat toplamaktan sorumlu lider kuruluş olarak görevden aldığı ve yerine askeri istihbarat teşkilatı GRU’nun yerleştirdiği de iddialar arasında yer aldı.

‘SUİKAST GİRİŞİMİNDEN KAÇMAK İÇİN…’

Öte yandan Ukrayna savunma bakanlığının ana istihbarat direktörü Tümgeneral Kyrylo Budanov dün Putin’in herhangi bir suikast girişiminden kaçınmak için astlarıyla yakın temasını kestiğini öne sürdü.

Tümgeneral Kyrylo Budanov, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, “Manik sendromlarından bazılarına bakıldığında, Putin, olası bir halefinin gelmesinden korkuyor ve açıkça bu durumun farkında. Dolayısıyla herkesi belli bir mesafede tutuyor. Ve sonsuza dek hüküm süreceğine inanıyor. Ama öyle olmayacak. 20. ve 21. yüzyıllardaki herhangi bir diktatörün tarihine bakın. Hepsinin sonu aynı. Çoğu durumda, kendi istekleri dışında öldüler.” dedi.

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