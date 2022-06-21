Putin’in 4.5 milyar dolarlık “ağı” ortaya çıktı

İngiliz The Guardian gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4.5 milyar dolarlık ilişkiler ağını ifşa etti.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’tan beri Ukrayna ile savaşta olan Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4.5 milyar dolarlık bir ağı olduğu öne sürüldü… İddia İngiltere’nin önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian’dan geldi.

The Guardian’ın özel haberinde lüks villalar, üzüm bağları ve yatların da olduğu bir kooperatifin izine ulaşıldığı ortaya çıktı. Bu malvarlıklarının ve gayrimenkullülerin Rus lider Putin’in arkadaşları ve oligarklar tarafından bir araya getirildiği belirtildi. Yazışmalara göre Putin’in yapılan bu “kooperatifin” büyüklüğü ise 4.5 milyar dolar seviyesinde.

Belge ve kayıtlar da yayınlanırken farklı kişi, şirket ve hayır kuruluşlarına ait olan bu mülklerin ve malvarlıklarının hepsi LLCInvest.ru isimli bir internet sitesine kayıtlı gözüküyor. Yazışmalarda, bu kuruluştaki üst düzey yetkililer, “Eğer bu malvarlıkları ve gayrimenkuller tek bir kurumun bünyesinde olsaydı bunu yönetmek çok daha zor olurdu” ifadesi de yer aldı.

Yıllardır Rusya Devlet Başkanı Putin’in bağlantıları aracılığıyla gizlice gayrimenkul ve servet ettiği iddia edilmiş fakat bu iddialar hep yalanlanmıştı. Resmi açıklamalara göre Rus lider Putin’in St. Petersburg’da ufak bir dairesi, Sovyetler Birliği döneminden kalma iki otomobili, bir garajı ve bir romörkü bulunuyor.

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