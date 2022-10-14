Putin’in açıklaması sonrası NATO’dan nükleer silahlarla tatbikat

NATO, Kuzey Avrupa’da 14 ülke ile 'nükleer silahları uçaklara monte etme' tatbikatı başlatıyor. İtalya, Belçika, Türkiye, Hollanda ve Almanya’daki nükleer başlıkların kullanılabileceği belirtiliyor. Tatbikat Belçika ve İngiltere ile Kuzey Denizi’nde yapılacağı için Türkiye’nin yer alıp almayacağı belli değil.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ve başlattığı savaştan sonra tansiyon giderek yükseliyor. Ukrayna'da sıkışıp kalan Rusya'nın yer yer ‘taktik nükleer silahlar kullanma“ tehdidine, NATO'dan hamle geldi.

NATO'nun Avrupa kanadını savunmak için, Pazartesi günü ‘Steadfast Noon’ adlı tatbikat başlatılıyor.

NÜKLEER BAŞLIKLAR ÇIKARILIYOR

14 NATO üyesi ülkenin katılacağı tatbikatta, nükleer silahlar gün yüzüne çıkarılacak, yükleme testleri ile simulasyonlar yapılacak. ABD'den, dünyanın en yüksekten uçan savaş uçakları olan B-52'ler tatbikata katılacak.

Bunlara nükleer silahların ne şekilde hızlıca takılacağı denenecek. 17-30 Ekim arası yapılacak tatbikatta 60 kadar savaş uçağı yer alacak. Yeni nesil savaş uçakları da tatbikatta yer alacak.

Tatbikat, Belçika, İngiltere ve Kuzey Denizi bölgesinde yapılacak. NATO, her ne kadar nükleer silahların bir şekilde test edileceği tatbikatla ilgili, “30 Ekim'e kadar sürecek tatbikat dünyada şu anda yaşananlarla ilgili değil, her yıl yapılanlardan biri“ açıklaması yapsa da, bu kez nükleer silahların depolardan, saklandıkları yerlerden nasıl çıkarılacağı ve nasıl hazır edileceğinin test edilmesi özellikle dikkat çekici.

NATO: CAYDIRICILIĞIN DEVAMI İÇİN

Uçaklar, montaj testlerinin ardından tatbikat sırasında bombasız uçacak. NATO sözcüsü Oana Lungescu, “Bu tatbikat, ittifakın nükleer caydırıcılığının devamını sağlamaya yardımcı oluyor“ açıklaması yaptı.

Konuyla ilgili yapılan yorumlarda ABD'nin nükleer silahlarının Kuzey İtalya, Belçika, Türkiye, Hollanda ve Almanya'nın Rheinland- Pfalz Eyaleti'ndeki Büchel'de depolandığı belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEKİLER DE DENENİYOR MU?

İsviçre'nin Blick Gazetesi, bu ülkelerdeki nükleer başlıkların yüklenmesinin denenebileceğini duyururken, bu tatbikatta Türkiye'deki nükleer başlık taşıyan füzelerin kullanıp kullanılmayacağı belli değil.

NATO'nun, Türkiye'de dahil 30 üyesi bulunuyor. İsveç ve Finlandiya da katılırsa üye sayısı 32'ye yükselecek.

İlginizi Çekebilir Putin nükleer silaha başvuracak mı? ABD ve İngiltere'den çarpıcı rapor

İlginizi Çekebilir Bolton: 'Nükleer silah kullanılırsa, ABD, Putin'e suikast düzenleyebilir'