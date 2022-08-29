‘Putin’in beyni’ Dugin: Suikastın hedefi ben değildim

Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından Alexander Dugin, kızı Darya Dugina'nın bombalı saldırıda öldürülmesiyle ilgili olarak basına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın en önemli siyaset uzmanlarından olan ve aynı zamanda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “beyni” olarak anılan Alexander Dugin’in kızı Darya Dugina'nın 20 Ağustos’ta Moskova’da öldürülmesi Rusya’yı ayağa kaldırmıştı. 29 yaşındaki gazeteci Dugina, babasına ait araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Ukrayna saldırıyla ilgisi olmadığını savunsa da Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB), suikastın arkasında Ukrayna özel kuvvetlerinin olduğunu iddia etmişti. Rusya, Dugina'yı öldürme planını Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un gerçekleştirdiğini savunmuştu.

‘HATA YAPMADILAR’

Suikastla ilgili Rus Channel One için hazırlanan belgeselde konuşan Dugin, asıl hedefin iddia edildiği gibi kendisi olmadığını söyledi. “Daria Dugina neden öldürüldü” isimli belgeselde konuşan Dugin, “Bir hata yoktu. Hedef kızımdı. Onu öldürmek için her şeyi yaptılar” dedi.

Kızının Rusya’yla ilgili siyasi fikirleri yüzünden hedef alındığını kaydeden Dugin “Güçlü devlet fikrini savunuyordu” ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Dugin, suikastın sorumlusunun Ukrayna olduğunu yineledi.

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