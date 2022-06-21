Putin’in gizli sevgilisinin Türkiye’de evi olduğu iddia edildi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta yaptırım uygulanan isimlerden biri olan ve uluslararası kamuoyunun gündemine oturan eski jimnastikçi ve medya patronu Alina Kabaeva ile ilgili dikkat çekici yeni bir iddia geldi. Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen Kabaeva'nın Türkiye'de evi olduğu öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Rusya’dan gelen dikkat çekici bir iddia uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Rus muhalefetinin önde gelen isimlerinden biri olan Rus asıllı İsrailli iş insanı Leonid Nevzlin, Putin’le aşk yaşadığı iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabaeva’nın Türkiye’de “iki lüks evi” olduğunu öne sürdü.

39 yaşındaki Kabaeva hakkında konuşan Nevzlin, genç kadının İstanbul’da bir evi olduğunu aktarırken Türkiye’nin güneyinde de bir “yazlık evi” olduğunu öne sürdü.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde Nevzlin’in bu konuda başka bir detay vermediği de belirtildi. Nevzlin bu iddianın kaynağını ise söylemedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Kabaeva’ya Putin’e yakınlığı dolayısıyla Birleşik Krallık, AB ve Kanada yaptırım uygulamıştı.

BOŞANMASININ SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Putin’in kendinden 31 yaş küçük sevgilisi Kabaeva'nın emrinde bir Maybach limuzin filosu olduğu ve Moskova'daki seyahatlerinde üst düzey güvenlikler tarafından korunduğu biliniyor. Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor. Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin’in partisinden milletvekili seçilmişti.

Birçok Rus, Putin'in iki yetişkin kızının annesi olan 62 yaşındaki eski First Lady Lyudmila ile evliliğinin dağılmasının nedeni olarak Kabaeva'yı görmüştü.

Putin'in iyi ilişkiler sürdürdüğü komşu ülke Belarus'un lideri Alexander Lukashenko, Putin'in boşanma kararının Kabaeva'nın ‘cumhurbaşkanına baskı yapması' nedeniyle çıktığını ima etmişti.

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