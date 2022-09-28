Putin’in kararı sonrası on binlerce kişi sınıra akın etti

Rusya Federasyonu'nda kısmi seferberlik ilan edildiğinden bu yana komşu Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının önemli ölçüde arttı. Sınır kapısında yoğun kalabalıklar oluştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Gürcistan arasında 2008’de yaşanan ve Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen çatışmaların ardından diplomatik ilişkilerin kesildiği iki ülkenin kara sınır kapısı olarak kullandığı tek geçişi Kazbegi’ye Rusların akını sürüyor.

BİNLERCESİ SINIRA AKIN ETTİ

Kafkas Dağları’nın eteklerinde yer alan Dariali Vadisi’nde bulunan Kazbegi Sınır Kapısı’ndan her gün geçen binlerce Rus vatandaşının büyük çoğunluğunun genç ve orta yaşlı erkeklerden oluşması dikkati çekiyor.

Rusya tarafında alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle araçlar yerine daha çok bisiklet tercih edilirken, Rus vatandaşları Gürcistan tarafına giriş yaptıktan sonra taksi, otobüs veya minibüslerle ülkenin çeşitli bölgelerine hareket ediyor.

24 saat açık olan sınır kapısında, yoğun güvenlik önlemlerinin de alındığı görülüyor.

78 BİN 742 KİŞİ GÜRCİSTAN’A GİRİŞ YAPTI

Gürcistan İçişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, 23-27 Eylül’de 78 bin 742 Rus vatandaşının ülkeye giriş yaptığı duyurulmuştu.

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir hafta boyunca Rusya’dan Gürcistan’a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının yüzde 40-45 civarında arttığını söyledi.

Gürcistan’daki bazı muhalefet partilerinin liderleri, Rusya’nın Gürcistan topraklarının yüzde 20’sini işgal ettiğini hatırlatarak, Rus vatandaşların ülkeye akın etmesine tepki gösteriyor.

Partiler, hükümeti Rusya’dan ülkeye giriş yapanlara kısıtlamalar getirmeye davet ediyor.

RUSYA’NIN GÜRCİSTAN İLE SINIRINDA ASKERLİK ŞUBESİ AÇILACAK

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Gürcistan’a doğru hareket eden araç sayısının “ciddi” şekilde arttığı belirtilmişti.

Bu nedenle Rusya’ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki “Verhniy Lars” Sınır Kapısı’nın yaya geçişlerine açıldığı kaydedilen açıklamada, “Sınır kapısında en kısa zamanda askerlik şubesi açılacak.” ifadesine yer verilmişti.

RUSYA’DA SEFERBERLİK İLANI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül’de kısmi seferberlik ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.

İlginizi Çekebilir Rusya'nın doğalgaz üretimi düştü

İlginizi Çekebilir AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi