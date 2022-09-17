Putin’in masasındaki nükleer savaş senaryoları

Rus ordusunun 206. güne giren Ukrayna işgalinde ülkenin doğusunda geri çekildiği bir dönemde, Putin’in hezimeti engellemek için nükleer silaha başvurabileceği yönündeki senaryolar yeniden gündeme geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünyada nükleer savaş endişelerini yeniden artıran Ukrayna'daki Rus işgali 206 gündür devam ediyor. Ukrayna, son günlerde ülkenin doğusunda birçok yeri geri alırken hızla geri çekilen Rus ordusunun yaşadığı büyük başarısızlığın Kremlin içinde de büyük tartışma yaşadığı iddia ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun karşı taarruz girişimlerine rağmen savaştaki planlarının değişmediğini belirterek, “Donbas’taki saldırı operasyonlarımız durmuyor, devam ediyor. Yavaş bir tempoyla ilerliyorlar, ancak Rus ordusu yavaş yavaş, sürekli yeni bölgeleri alıyor” demişti.

‘KARADENİZ’DE TAKTİK NÜKLEER FÜZE KULLANABİLİR’

Ancak bazı uzmanlara göre, Putin savaştaki büyük başarısızlığı engellemek ve Ukrayna'nın karşı taarruzuna yanıt vermek için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.

İngiliz The Times gazetesi, Putin'in savaştaki hezimetten kurtulmak için elindeki seçenekleri derledi. Gazeteye konuşan askeri uzmanlar, Rusya'nın yedek asker sayısının az olması nedeniyle Ukrayna'da elini yükseltmek için nükleer seçeneği gündeme alabileceğini savundu.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Franz-Stefan Gady, Ukrayna ordusu başarı kazandıkça Rusya'nın nükleer silaha başvurma seçeneğinin güçlendiğine dikkat çekti. Uzmanlara göre Rusya'nın seçenekleri arasında Karadeniz'de taktik nükleer kullanmak da var. Stratejik nükleer silaha göre daha kısa menzilli ve sınırlı etkiye sahip bu silahlar, belirli bir alanın imha edilmesi amacıyla kullanılıyor ve daha küçük çaplı yıkıma yol açıyor.

Putin'in savaşı nükleer seviyeye taşıması halinde Rus generaller, Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazır olduğu mesajı vermek için Karadeniz'de taktik silah kullanabilir.

Askeri uzman Franz-Stefan Gady, düşük ihtimalle de olsa Rusya'nın daha güçlü bir nükleer füze kullanma ihtimali bulunduğunu da kaydetti. Rusya'nın elinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Harkiv'i yok edecek güçte uzun menzilli konvansiyonel silahlar bulunduğunu hatırlatan Gady, böyle bir durumda Rusya'nın NATO'yla karşı karıya geleceğini vurguladı.

‘ÇERBOBİL’DEN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR FELAKET YAŞANABİLİR’



Kimyasal silah uzmanı Hamish de Bretton-Gordon ise, Rusya'nın bir diğer seçeneğinin de Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ni ya da diğer kritik altyapı tesislerini silah olarak kullanmak olduğunu söyledi. Sovyetler Birliği doktrinine göre taktik nükleer silah kullanımının savaşta yenilgiyi önlemek için kullanılabildiğini belirten Gordon, Rus ordusunun Zaporijya santralini konvansiyonel füzeyle vurması halinde Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket yaşanacağının altını çizdi.

Uzmana göre Putin, taktik nükleer silah kullanırsa NATO'nun Rusya'ya nükleer yanıt vermeyeceğine inanıyor. Öte yandan Rus yetkililer, nükleer seçeneğin ancak Rusya'nın varlığına yönelik bir tehdit durumunda söz konusu olabileceğini söylüyor.

Rusya'nın nükleer silahları konusunda dünyanın önde gelen askeri uzmanlarından biri olan Pavel Podvig, Rusya'nın nükleer silah kullanımının kamuoyunun görüşüne bağlı olduğunu kaydetti. Podvig, “Genel olarak nükleer silah kullanımı kabul edilemez sayılırsa Kremlin'in bunu meşrulaştırması zor olur. Özellikle de askeri durumu etkilemeyeceği düşünülürse” dedi.

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