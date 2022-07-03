Putin’in müttefiki Belarus lideri Lukaşenko tehdit etti: ‘Bizi kışkırtmayın’

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birkaç gün önce Belarus'taki askeri tesislere saldırmaya çalıştığını, ancak füzelerin engellendiğini söyledi. Putin'in de yakın dostu ulan Lukaşenko, "Bizi kışkırtmayın!' dedi, gözdağı verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan Belarus topraklarındaki askeri tesislere füze saldırısı yapıldığını ancak füzelerin engellendiğini duyurdu.

Lukaşenko, ordusunun kendilerine yönelik bir tehdide ‘anında’ yanıt vereceğini söyledi. Belarus Devlet Ajansı Belta’nın aktardığına göre Lukaşenko, Ukrayna’yı kendilerini ‘kışkırtmak’la suçladı.

‘BİZİ KIŞKIRTIYORLAR’

Lukaşenko, Belarus’un Ukrayna ile savaş istemediğini, ancak kendi topraklarına yönelik bir saldırı olursa savaşacaklarını söyledi. Belarus lideri, “Bizi kışkırtıyorlar. Size söylemeliyim ki, üç gün önce, belki biraz daha fazla, Ukrayna’dan Belarus topraklarındaki askeri tesislere saldırı girişimi gerçekleşti” dedi.

Lukaşenko, “Ama çok şükür Pantsir uçaksavar sistemleri Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından fırlatılan tüm füzeleri engellemeyi başardı” dedi.

Lukaşenko ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyonu’nda Belarus askerlerinin yer almadığını söyledi.

Belarus, Rusya’nın yakın bir müttefiki olarak biliniyor ve Moskova’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya asker göndermek için Belarus topraklarını kullanmasına izin verdi.

Ukrayna’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama veya Lukaşenko’nun sözlerine yanıt gelmedi. İngiliz Reuters haber ajansı, Belarus liderinin iddialarına kanıt sunmadığını yazdı.

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