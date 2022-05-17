Putin’in vaftiz kızı, eski Playboy modeli Ksenia Sobchack’in ‘ajan’ olduğu iddiası: Soruşturma başlatıldı

Bir dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen hatta vaftiz kızı olduğu iddia edilen Ksenia Sobchack hakkında soruşturma açıldı. Rusya'da son derece popüler bir isim olan Sobchack, eğer kanıtlanırsa, 'yabancı ajan' olarak damgalanacak.

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Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir dönem yakınlığıyla bilinen Anatoli Sobchack’ın kızı Rus televizyon sunucusu Ksenia Sobchack ‘ajanlık’ suçlamasıyla karşı karşıya…

Bir dönem Putin’in yakın dostu olan Sobchack'ın kızı Ksenia, Playboy dergileri için verdiği pozlarla kısa sürede popülerliğe kavuşmuştu. Hali hazırda Rusya televizyonlarından sunuculuk yapan Ksenia’nın Putin’in vaftiz kızı da olduğu iddia edilmişti.

Ancak ikilinin arası Ksenia’nın Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesine karşı çıkmasıyla açıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Ksenia Sobchack'ın Putin'e muhalif tavırları ve savaş karşı açıklamalar yapması üzerine Rus lider ve vaftiz kızı arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı.

Ksenia’nın babası Anatoli, Putin’in hukuk profesörü ve KGB casusuna St Petersburg belediye başkan yardımcısı olarak Rus siyasetindeki ilk rolünü veren akıl hocasıydı.

HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Şimdi ise Putin’e muhalif bir tavır takındığı öne sürülen bu isimlerin Kremlin’in takibinde olduğu öne sürüldü. Ülkede yabancı fonları denetleyen kurumun başkanı Aleksander Ionov, Sobchak’ın gelirinin yurtdışından finanse edilip edilmediğini görmek için kontrol başlatıldığını söyledi.

Sobchak’ın medya kuruluşu Ostorozhno Novosti’nin de soruşturma altında olduğu açıklandı.

Ionov, ‘Eğer kayıtlarda yabancı fonlara rastlanırsa Sobchak ajan olarak anılacak’ dedi.

AÇIKLAMA YAPTI

Rus yetkililer için kişileri ‘ajan’ diye sınıflandırmak yeni değil. Daha önce de Rusya’da muhalif yayın yapan Meduza ve Important Stories yayın kuruluşlarının sahipleri ‘yabancı ajan’ olarak damgalanmıştı.

Rusya’da yasak olan Instagram hesabından paylaşım yapan Sobchack, Ionov sayesinde yabancı ajan olacağını öğrendiğini vurguladı. Sobchack, “Bundan gurur duyarım. Kendi fikrine sahip olmak mutlak özgürlük demek” diye konuştu.

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