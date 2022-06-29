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Putin’in yakın çevresine yeni yaptırımlar

 İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarından kuzeni Anna Tsivileva ve Rusya’nın en zengin ikinci ismi aynı zamanda Putin’in önemli destekçilerinden Vladimir Potanin de etkilendi.

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Putin’in yakın çevresine yeni yaptırımlar

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından başlayan yaptırımlar devam ediyor. İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresi de etkileniyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Putin'in kuzeni Anna Tsivileva da yaptırımlardan etkilendi. Tsivileva'nın yanı sıra Rusya'nın en zengin ikinci ismi aynı zamanda Putin'in önemli destekçilerinden Vladimir Potanin de yaptırımdan etkilendi.

İngiltere tarafından yapılan açıklamada, yeni yaptırımlarla “Rusya'nın savaş makinesinin” zayıflatılması hedeflendiği kaydedildi.

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