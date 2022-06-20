Rakka’da Suriyeli askerleri taşıyan otobüse saldırı
Suriye Savunma Bakanlığı, bu sabah düzenlenen saldırıda 11 asker ve 2 sivilin öldüğünü bildirdi.
Suriye’nin Rakka kenti yakınlarında Beşar Esad yönetimine bağlı askerleri taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.
Suriye Savunma Bakanlığı, bu sabah düzenlenen saldırıda 11 asker ve 2 sivilin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.
Devlet haber ajansı SANA, saldırının Rakka'nın Cebel el Bisri bölgesinde meydana geldiğini duyurdu. Herhangi bir örgüt saldırıyı üstlenmezken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının IŞİD'in uyuyan hücreleri tarafından düzenlendiğinin düşünüldüğünü aktardı.