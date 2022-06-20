Abone Ol

Rakka’da Suriyeli askerleri taşıyan otobüse saldırı

Suriye Savunma Bakanlığı, bu sabah düzenlenen saldırıda 11 asker ve 2 sivilin öldüğünü bildirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rakka’da Suriyeli askerleri taşıyan otobüse saldırı

Suriye’nin Rakka kenti yakınlarında Beşar Esad yönetimine bağlı askerleri taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Suriye Savunma Bakanlığı, bu sabah düzenlenen saldırıda 11 asker ve 2 sivilin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.

Devlet haber ajansı SANA, saldırının Rakka'nın Cebel el Bisri bölgesinde meydana geldiğini duyurdu. Herhangi bir örgüt saldırıyı üstlenmezken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının IŞİD'in uyuyan hücreleri tarafından düzenlendiğinin düşünüldüğünü aktardı.

Suriye'nin kuzeyindeki muhalif örgütler, Türkiye'nin arabuluculuğuyla ateşkes için anlaştı İlginizi Çekebilir Suriye'nin kuzeyindeki muhalif örgütler, Türkiye'nin arabuluculuğuyla ateşkes için anlaştı Yetkililer açıkladı: ABD, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına gizli destek veriyor İlginizi Çekebilir Yetkililer açıkladı: ABD, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına gizli destek veriyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster