Reuters: Çavuşoğlu, ‘Feminist politikanızdan sıkıldım’ diye bağırdı

Bir NATO yetkilisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye sesini yükselterek "Feminist politikanızdan sıkıldım" dediğini aktardı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York'ta temaslarına devam ediyor.

Reuters, Türkiye ile NATO arasında krize neden olan ‘üyelik’ ile ilgili Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin üyelik tekliflerini kabul etmesi için şartlar koymakla kalmadığı, aynı zamanda İsveçli Bakan Linde’ye sesini yükselttiğine yer verdi. Haberin kaynağı üç NATO yetkilisi, protokolde yaşanan durumun “utanç verici” bir kırılma olduğunu söyledi.

“UTANÇ VERİCİYDİ”

Başka bir yetkili ise, “Bizim için tarihi bir andı ama Çavuşoğlu, Linde'nin ‘feminist politikasından' rahatsız olduğunu ve çok fazla drama getirdiğini söyledi” ifadesini kullandı. Yetkili odada bulunan birçok kişinin ‘gerginliği artırmamak için sessizliği tercih ettiğini' söyledi. Yetkili sözlerini, “Türk meslektaşımızın ne istediğini, yani gerçekten istediğini anlamaya çalışıyorduk. Utanç vericiydi” şeklinde sürdürdü.

Reuters'a konuşan Türk bir kaynak ise, Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin tutumunu ‘saygılı bir şekilde özetlediğini' söyledi. Kaynak, “Finlandiya'dan gelen açıklamalar özenle hazırlanmışken, İsveç'in yorumları NATO üyelik hedefine yardımcı olmuyor” ifadesini kullandı.

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