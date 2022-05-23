Reuters duyurdu: Muhammed Bin Selman Türkiye’ye geliyor

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün ve Mısır’a bir gezi planladığını duyurdu. Selman’ın gezide enerji ve ticaret anlaşmaları imzalayacağı da belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muhammed Bin Selman Türkiye’ye geliyor. Planlanan gezi, Veliaht Prens'in 2018 yılında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Corona virüsü pandemisinin patlak vermesinden bu yana bölge dışına düzenleyeceği ilk turu olacak. Muhammed bin Selman, 2019 yılında G20 zirvesi için Japonya’yı ziyaret etmişti.

HAZİRAN AYI BAŞINDA GELECEK

Kaynaklar, Suudi yetkililerin Veliaht Prens'in ziyaret etmeyi planladığı ülkelerle tarihleri kesinleştirmek üzere görüştüklerini söyledi. Kaynaklardan ikisi, gezinin Haziran ayı başlarında gerçekleşebileceğini belirtti.

Suudi hükümetinin basın dairesi, Reuters’ın planlanan geziye dair bilgi talebine yanıt vermedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul’daki konsolosluk binasında öldürülmesi Batı’da öfkeye yol açmıştı.

Kaşıkçı cinayeti, Veliaht Prens bin Selman'ın dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve en büyük Arap ekonomisi olan Körfez krallığını dünyaya açmaya çalışan reformcu imajını lekeledi.

Ancak geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve bu yılın başlarında Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis Riyad'ı ziyaret eden Batılı liderler arasında yer aldı.

ERDOĞAN YILLAR SONRA ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki bağları onarmak için yoğun çabaların ardından, yıllar sonra ilk kez geçen ay Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'de süren bir davanın düşürülmesi de bağların onarılması için yürütülen çabalardan biri olarak görülüyor.

TÜRK YETKİLİ: ZİYARET İÇİN PLANLAMA YAPILIYOR

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklardan biri olan üst düzey bir Türk yetkili, krallığı fiilen yöneten Veliaht Prens'in Erdoğan’ın ziyaret davetini kabul ettiğini ve her iki ülke yetkililerinin de bu ziyareti planlamak için çalıştığını söyledi.

Türk yetkili, “İkili ticaret, bölgesel gelişmeler, olası döviz swap anlaşması ve diğer yatırım ve enerji projeleri görüşülecek konular arasında” dedi.

Veliaht Prens bin Selman'ın ülke dışına gerçekleştirdiği son gezisi geçen yıl Körfez Arap ülkelerineydi.

Bin Selman'ın planladığı uluslararası gezi, Washington’un Riyad’la tansiyonu düşürmeye çalıştığı bir zamanda geliyor. Uzun yıllara dayanan ABD-Suudi Arabistan ilişkileri ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetiminde, Kaşıkçı cinayetinin yanısıra Yemen savaşı ve İran nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik küresel çabalar nedeniyle gergin durumda.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinden dikkat çeken kareler

İlginizi Çekebilir 'Öngörülemeyen ülke' Türkiye'nin dış politikada normalleşme çabaları ne durumda?