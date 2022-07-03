Reuters duyurdu: Tahıl taşıyan Rus gemisi Türkiye’de alıkonuldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde dördüncü ay geride kalırken, Ukraynalı makamlar, Türkiye'den tahıl taşıyan Rus gemilerine 'el koyun' çağrısında bulunmuştu. Reuters, Türkiye'nin bir Rus gemisini gümrükte alıkoyduğunu duyurdu.

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24 Şubat’tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, tahıl krizi de giderek büyüyor. Son olarak, Türkiye, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması konusunda harekete geçmişti.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın aktardığı haberde Ukraynalı yetkililer Rus bayraklı Zhibek Zholy isimli kargo gemisine el konulması için Türkiye'ye talepte bulunmuştu.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının aktardığına göre, Ukrayna’nın Türkiye büyükelçisi Vasyl Bodnar Pazar günü yaptığı açıklamada, Türk gümrük makamlarının, Ukrayna’dan çalındığı belirtilen tahılları taşıyan bir Rus kargo gemisini alıkoyduğunu söyledi.

‘GEMİNİN AKIBETİ YARIN BELLİ OLACAK’

Büyükelçi Vasyl Bodnar Ukrayna ulusal televizyonuna yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Ukrayna’nın tam işbirliği var. Gemi şu anda limanın girişinde tutuluyor. Türkiye gümrük yetkilileri tarafından alıkonuldu.” dedi.

Bodnar, geminin akıbetinin Pazartesi günü yapılacak müfettişler toplantısında belirleneceğini söyledi.

Reuters, daha önce de Ukraynalı yetkililerin, Rus bayraklı Zhibek Zholy isimli kargo gemisine el konulması için Türkiye'ye talepte bulunduğunu aktarmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer bu geminin 4500 ton tahıl taşıdığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili Kremlin yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

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