Reuters’tan Erdoğan analizi: 2023 seçimlerinde bu taktiği uygulayacak

İngiltere'nin saygın haber ajanslarından Reuters, gelecek yıl Türkiye'de yapılması planlanan seçimler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi adımları ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters, gelecek yıl seçime girmeye hazırlanan Türkiye’deki siyasi atmosfer ile ilgili kapsamlı bir haber/analiz yayınladı.

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dizi diplomatik hamle ile kendisine desteği artırdığının belirtildiği haberde, “Ukrayna’daki tahıl krizi anlaşması da dahil olmak üzere bir dizi diplomatik kazanım, Erdoğan’ın gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerdeki seçim kampanyası stratejisinin ayrıntılı planını gözler önüne seriyor” denildi. Makalede, Erdoğan’ın ekonomik gerilemeyi bu şekilde bertaraf edebileceği de belirtiliyor.

Reuters’ın haberinde, “Neredeyse 20 yıllık iktidarının en büyük seçim rekabetine hazırlanan Erdoğan küresel arenadaki başarıları ile öne çıkmaya çalışıyor” denilirken, “Ülke dışındaki ilerleme, ülkedeki zayıf ekonomik tablo ile tezat oluşturuyor ve enflasyon yüzde 79’a çıktı ve Türk Lirası da en düşük seviyeleri gördü” yorumuna yer verildi.

CHP: EKONOMİK FELAKETİN ÜSTÜNÜ KAPATIYOR

Muhalefetin Erdoğan’ın para politikalarını suçladığının hatırlatıldığı makalede, “Bu sırada hükümet yetkilileri ve AKP’nin üst düzey isimleri Erdoğan’ı rakipleri karşısında onun uluslararası etkisine erişemeyecekleri bir şekilde konumlandırıyor” denildi.

Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili de, “Onu beğenin ya da beğenmeyin, Erdoğan bir lider. Türkiye’de onun yerine geçecek hiçbir lider yok” yorumunu yaptı.

Reuters’a konuşan CHP’li Erdoğan Toprak da, “Hükümet dış siyaseti ekonomik felaketi kapatmak için kullanıyor ve diplomatik zafer hikayeleri anlatıyor” yorumunu yaptı.

Erdoğan’ın sön dönemde başka ülkelerle ekonomik anlaşmalar yaptığına dikkat çekilirken ajansa konuşan bir AKP’li yetkili ise, “Seçmen diplomasinin faydalarının farkında. Ekonomiden ya da mültecilerden şikayet edecekler fakat etkili bir Türkiye için Erdoğan’a oy vermeye devam edecekler” iddiasını ortaya attı.

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