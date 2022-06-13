Roma sakinleri UNESCO’yu şehri temizlemeye çağırıyor

İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezinde yaşayan düzinelerce yazar, akademisyen ve aktivist, UNESCO'yu, şehrin belediye başkanına toplanmayan çöp yığınlarını temizlemesi, yabani otları kesmesi ve kalitesiz hizmetleri onarması için baskı yapmaya çağırdı.

Sozcu.com.tr

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Roma’daki günlük hayatta yaşanan kimi aksaklıklar ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmemesi sonucu, şehirde yaşayanların şikayeti üzerine Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, 655 çöp toplayıcıyı işe alacağına söz verdi.



Ancak Times’ın haberine göre, kıdemli bir politikacı, sorunun personel yetersizliği olmadığını iddia ediyor.

Bir milletvekili ve Merkezci Eylem partisinin başkanı olan Carlo Calenda, sendika yetkililerinin kitlesel devamsızlığı ve düşük çalışma oranlarını örtbas ederken politikacılarla onları desteklemek için işbirliği yaptığını söyledi. Calenda, “Roma’da sendikalar, şehrin sahip olduğu çöp ve nakliye firmalarının tam kontrolünde” diye ekledi.

Calenda, “Bir çalışan ne zaman sahte bir hastalık raporu kullandığı için işten atılmakla tehdit edilse, sendikalar onları savunuyor” diyor.

Belediye çöp şirketindeki 7.000’den fazla işçinin yaklaşık yüzde 15’i, ya hasta olduğu için ya da hasta bir akrabaya bakmak için izin talep ederek her gün işe gelmiyor.

Ancak sendikaların davranışı, bu ay sızdırılan bir raporun yüzde 18’lik bir devamsızlık oranından metro istasyonlarının sık sık kapanmasını suçladığı ulaşım şirketi Ataç’a kadar uzanan temel bir sorun olarak görülüyor.



Calenda, siyaset ve sendikalar arasında “sağlıksız bir ilişki” olduğunu söylerken siyasi partilere yakın kişilere, sendikaların tehdit edilmemesi için şehir şirketlerinde iş verildiğini de iddia ediyor.

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