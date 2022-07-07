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Rus askerleri S-300’ü böyle imha etti

Ukrayna'da bir Rus askerinin S-300 savunma sistemini hedef aldığı video sosyal medyada gündem oldu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde dördüncü ay geride kalırken, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait S-300’leri imha ettiği görüntüler yayınlandı.

Bir Rus askerinin Ukraynalı bir füze fırlatıcısını yakın mesafeden ateş açtığı görüntüler Telegram’da yayınlandıktan sonra sosyal medyada gündem oldu. Telegram’da Rus yanlısı bir kanalda paylaşılan klip, Putin’in savaşçılarından birinin sadece birkaç metre ötede bulunan terk edilmiş bir Ukrayna S-300 füze fırlatıcısını hedef aldığını gösteriyor.

Videoda, askerin hedef aldığı S-300 büyük bir gürültüyle patlarken, çevreye alev yaydığı da görülüyor.

Rusya’dan yapılan açıklamada, saldırı sonrası hiçbir Rus askerin yaralanmadığı duyuruldu.

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