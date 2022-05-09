Rus Büyükelçi’ye kırmızı boyalı saldırı

Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergei Andreev, Varşova'da kırmızı boyalı saldırıya uğradı. Büyükelçi, uzun bir şekilde boyalı yüzüyle kaldı.

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Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergei Andreev, Varşova’da Sovyet askerlerinin mezarına çelenk koymaya çalışırken kırmızı boyalı saldırıya uğradı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Polonyalı ve Ukraynalılar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto etmek için böyle bir yol izledi.

Bölgedeki bir protestocu, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşa atıfta bulunarak, “Tüm kalbimizle Mariupol’un yanındayız” dedi ve büyükelçinin kırmızıya boyanmasının iyi olduğunu söyledi.

TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Büyükelçi Sergey Andreev gazetecilere verdiği demeçte, kendisinin ve ekibinin olayda ciddi şekilde yaralanmadığını söyledi.

Polonya dışişleri bakanlığından olayla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Savaşın başladığı Şubat ayından bu yana üç milyondan fazla Ukraynalı Polonya’ya kaçtı. Uzun bir süredir Rusya ile gergin ilişkileri olan Polonya, Ukrayna’yı işgalinden sonra Moskova yönetimine uygulanan yaptırımları da desteklemişti.

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