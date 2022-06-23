Rus Dışişleri vatandaşlarına tavsiye etti: Türkiye’ye gidin

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rus vatandaşlarına 'düşman ülkeler yerine' Türkiye'ye gitmelerini önerdi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Yuri Pilipson, Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda yurtdışına seyahat eden Rus vatandaşlarına tavsiyelerde bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası birçok Avrupa ülkesinin Moskova yönetimine karşı yaptırımları devreye soktuğunu hatırlatan Pilipson, kendilerine düşman tavır sergileyenlere karşılık verilmesi gerektiğini savundu. Özellikle Balkanlara tatil yapmak isteyen Ruslara, “bu bölgede yer alan ülkelerin çoğunun Rus hükümeti tarafından düşmanca ülkeler listesinde yer aldığını” vurguladı.

Rus diplomat, seyahat güzergahı seçiminin önemine değinirken, ülke çıkarlarının göz önüne alınması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Pilipson, “Söz konusu bölgede yer almayan, Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek gibi ülkelere gidin. Bunda herhangi bir sakınca görmüyoruz. Bu ülkeler duruma belli bir sağduyuyla yaklaşmıştır.” dedi.

Pilipson, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarıyla Rus-Türk hava trafiğini de bozmayı amaçladıklarını söyledi.

Rus tarafının genel olarak Ankara’nın Türkiye’deki Ruslar için tam ve güvenli bir tatil için tüm koşulların yaratılacağına dair vaatlerinden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

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