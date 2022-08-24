Rus Güvenlik Servisi: ‘Suikast planlayan IŞİD militanı Türkiye’de eğitilmiş’

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), IŞİD'li bir teröristin Hindistan’da iktidardaki bir siyasetçiye yönelik intihar saldırısı düzenlemek üzereyken yakalandığını duyurdu. Rusya, Özbek asıllı teröristin Türkiye'de eğitildiğini ve burada radikalleştiğini öne sürdü.

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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Hindistan'da iktidardaki bir siyasetçiye yönelik intihar saldırısının son anda engellendiğini ve planlayıcı IŞİD üyesinin tutuklandığını duyurdu.

Rus basınında yer alan ve Rus güvenlik yetkililerine dayandırılan haberde, IŞİD, Hindistan'da “Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlerde bulundukları” gerekçesiyle iktidar partisinin yöneticilerine saldırı hazırlığındaydı.

‘TÜRKİYE’DE EĞİTİM GÖRDÜ’

Moskova’daki Federal Güvenlik Servisi (FSB), şahsın Türkiye’de eğitim gördüğünü ve buradaki IŞİD toplantılarına katıldığını öne sürdü. Şüphelinin 30 yaşındaki Özbek uyruklu Mashrabkhon Azamov olduğu açıklanırken, Türkiye’de çalışmaya başladıktan sonra radikalleştiği aktarıldı. Azamov’un burada IŞİD üyeleriyle birlikte eğitim gördüğü ve saldırıyı planladığı öne sürüldü.

Rus Sputnik, FSB’den aktardığı haberinde Azamov’un Türkiye’deyken çevrimiçi ve yüz yüze toplantılarla IŞİD’in üst düzey isimleriyle görüştüğünü ve örgüt bağlılık yemini ettiğini öne sürdü. Azamov’un terör eylemi yapmak için Hindistan’a gitmekle görevlendirildiği de aktarıldı.

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