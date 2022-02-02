Rus kanalı ‘RT DE’ Almanya’da yasaklandı

Almanya radyo ve televizyon yayınları yayın düzenleyici kurumu, Rus haber kanalı Russia Today'in (RT) Almanca yayınlarını yasakladı. Kurum, RT DE'yi yasaklama kararı için gerekli yayın lisansına sahip olmamasını gerekçe gösterdi.

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RT DE ise yayınların durdurulmasının “yasa dışı” olduğunu belirterek Almanya ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin gerildiği bir dönemde Berlin’in siyasi baskı kurmak amacıyla kararın alındığını ileri sürdü.

Euronews’ta yer alan habere göre, merkezi Moskova’da bulunan televizyon kanalı kablolu ve uydu yayınları için Sırp lisansını kullanıyordu. RT bu lisansın Almanya’da yayın yapmasına izin verdiğini öne sürüyor. Ancak Alman yayın düzenleme kurumu kanalın Berlin merkezli yayın yaptığını ve Avrupa hukuku gereğince yasal izni bulunmadığını belirtti.

RT, PROPAGANDA VE DEZENFORMASYON YAYMAKLA SUÇLANIYOR

2005 yılında yayına başlayan Russia Today yayınlarını ve internet sitesini İngilizce, Arapça, Fransızca ve İspanyolca dillerinde genişletmişti.

Geçen yıl aralık ayı ortasında Almanca yayına başlayan RT DE’nin yayınları 22 Aralık 2021’de Alman yetkililerin talebiyle Avrupa uydu ağında engellenmişti. Ancak yayınlara internet üzerinden ve mobil uygulamalardan ulaşılabiliyordu.

Rus devletinin yayın kurumu RT Batılı ülkelerce Kremlin yanlısı propaganda yapmakla ve dezenformasyon yaymakla suçlanıyor. Birçok ülkede tartışma yaratan yayın içeriğinden dolayı örneğin Amerika Birleşik Devletleri kanalın “yabancı lobi” olarak kaydedilmesini isterken, İngiltere kanalı yayın lisansını iptal etmekle tehdit ediyor.

Kanalın yayınları aralarında eski Sovyet cumhuriyetlerinden Litvanya ve Letonya’nın da bulunduğu birçok ülkede yasak.

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