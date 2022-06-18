Rus medyası: Donetsk’te onlarca madenci yer altında mahsur kaldı
Rusya ve Ukrayna arasında savaş 115’inci güne girerken, Ukrayna’nın doğusunda şiddetli çatışmalar sürüyor.
Rus medyası, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle 77 madencinin bir kömür madeninde mahsur kaldığını bildirdi. Ria ajansının bölgedeki Rusya destekli ayrılıkçı güçlere dayandırdığı haberde, Zasyadko madeninde elektriklerin kesik olduğu ve onlarca madencinin yer altında kaldığı belirtildi.
Reuters, haberi bağımsız kaynaklarla doğrulayamadığını duyurdu. Ukrayna'dan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Rusya, şubat ayında Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyarak Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmıştı. Nisanda doğudaki Donbas bölgesine taarruz başlatan Rus ordusu ile Ukrayna güçleri arasında son haftalarda şiddetli çatışmalar yaşanıyor.