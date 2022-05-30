Rus muhaliften Macron ve Scholz’a tepki: Şeytanın arabulucuları

Ukrayna’da savaş ülkenin doğusunda şiddetini artırarak sürerken Rus muhalif ve eski dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşen Avrupa liderlerini sert bir şekilde eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Rus muhalefetinin önde gelen isimlerinden eski dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le sık sık konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi.

Kasparov, Twitter mesajında Putin'le müzakereleri sürdüren Scholz, Macron ve diğer Avrupalı yetkilileri “şeytanın arabulucuları” diye niteledi. “Kremlin'in gönlünü almaya” çalışan Avrupalı liderlerin itibar kaybedeceğini söyleyen Kasparov, “Bence Scholz, Macron ve Draghi, Putin'in kazanmasını istemiyor. Onlar Ukrayna'nın kazanmasını ve dünyanın değişmesini istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Rus liderle hafta sonu da telefonda görüşen Scholz ve Macron, bu temaslar nedeniyle daha önce de bazı Avrupalı yetkililerin eleştirilerine hedef olmuştu. Polonya ve Baltık ülkeleri, bu görüşmelerin Batı'nın birliğine ve Rusya'ya baskı politikasına zarar vereceğini savunuyor.

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