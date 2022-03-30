Rus savunma bakanıyla ilgili yeni iddia: Sığınakta saklanıyor

Mimarlarından biri olduğu Ukrayna işgali sürerken günlerce ortadan kaybolarak tartışma yaratan Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun yeriyle ilgili iddiaların arkası kesilmiyor. Araştırmacılar, uçuş verilerine göre Şoygu’nun Ukrayna savaşının başından bu yana Moskova’dan çok uzakta olduğunu belirtiyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı sürerken iki hafta ortadan kaybolarak soru işaretlerine yol açan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yeriyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Uzun süre ortalarda görünmeyen Şoygu, geçen hafta sonu ortaya çıkarak Rusya'nın askeri bütçesiyle ilgili bir toplantıya başkanlık yapmıştı. Şoygu dün de Rus ordusunun Ukrayna'daki temel hedefinin “Donbas'ın kurtarılması” olduğunu söylemişti.

Sık sık medyada görülen Şoygu'nun savaş esnasında uzun süre ortadan kaybolması birçok iddiayı beraberinde getirmişti. Rus bakanın sağlığının kötü olduğu hatta kalp krizi geçirdiği iddia edilirken, bazı yayınlar da Rusya lideri Vladimir Putin'in Moskova'da cadı avı başlattığını ve Şoygu'nun da bunun kurbanı olduğunu öne sürmüştü.

“OLASI NÜKLEER SAVAŞTAN KAÇTI”

Son olarak Şoygu'nun Ural Dağları'ndaki bir nükleer sığınakta saklandığı iddia edildi. Uçuş verilerini inceleyen araştırmacılar, Şoygu'nun Moskova'dan 1600 kilometre uzaklıktaki sığınaklar arasında dolaştığını belirtti. Ukrayna işgalinin mimarlarından biri olan 66 yaşındaki Rus bakanın, nükleer savaş endişesinin belirmesi üzerine sığınakların olduğu Rusya'nın ücra bölgesine gittiği söyleniyor.

Araştırma sitesi Bellingcat'ten gazeteci Christo Grozev, eldeki verilere göre Şoygu'nun mart ayının büyük bölümünde Ural Dağları'nın güneyindeki Ufa'da bir sığınakta saklandığını kaydetti. İçinde savaşın takip edildiği durum odalarını bulunduğu askeri sığınakların Rusya'da daha önce de kullanıldığı ifade edildi.

ABD istihbaratına göre Rusya, 1970'lerin sonunda olası bir nükleer savaş durumunda askeri yönetimin devamı için Yamantau Dağı'nda büyük bir sığınak inşa etmişti.

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